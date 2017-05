Terug van weggeweest; Schilderswijk Festival zaterdag weer van start

De Schilderswijk in Den Haag.

DEN HAAG - In Den Haag gaat zaterdag de vijfde editie van het Schilderswijk Festival van start. Het is voor het eerst dat het festival wordt gehouden in het voorjaar. Vorig najaar werd overgeslagen omdat in dezelfde week ook het nieuwe multiculturele festival Blended in de wijk werd gehouden.





Het festival, of zoals de organisatoren het zelf noemen 'onze wereldcultuurdag', begint zaterdag om 12.00 uur. Er is wereldmuziek en er zijn drankjes en culinaire versnaperingen uit de hele wereld. Voor de kinderen is er onder meer een zweefmolen, een suikerspinkraam en een klimwand.Er is onder meer Nederlandse, Turkse en Marokkaanse dans en muziek. Ook treedt een brassband op. Hoogtepunt is het optreden van rapper Mula B, zelf ook afkomstig uit de Schilderswijk. De toegang is gratis. Het festival wordt gehouden op het Jacob van Campenplein en duurt tot 19.30 uur.