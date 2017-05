Vijf aanhoudingen na ramkraak supermarkt Zoeterwoude

Foto: ANP

ZOETERWOUDE - De politie heeft vrijdag in Almere vijf mannen aangehouden die verdacht worden van een ramkraak in een supermarkt in Zoeterwoude.

Nadat donderdagochtend het inbraakalarm afging in de supermarkt aan de Nassaulaan, ontdekten politieagenten dat er forse schade was aan de voorgevel van de supermarkt. Uit de supermarkt was een grote hoeveelheid sigaretten en krasloten meegenomen.



Onderzoek van de recherche leidde naar vier mannen van 20, 25, 27 en 28 jaar in Almere die verdacht worden van de ramkraak. Een 29-jarige man is aangehouden voor heling.