Eerste editie Dinner in The Sky Wassenaar uitgesteld

Dinner in the Sky op een andere plek in de wereld (Foto: Dinner in the Sky)

WASSENAAR - Dinner in the Sky in Wassenaar, waarbij op 50 meter hoogte wordt gedineerd, is uitgesteld. Aanvankelijk zou het diner zaterdag zijn bij Kasteel de Wittenburg, maar door slechte weersvoorspellingen wijkt de organisatie uit naar een andere datum.

Bij Dinner in the Sky kunnen 22 gasten op 50 meter hoogte dineren aan een ronde tafel. Ze zitten met gordels vast in hun stoelen. In het midden van het platform kunnen de koks eten bereiden, terwijl de gasten toekijken. Het platform wordt met een hoogwerker de lucht in getild.



Het concept bestaat al in allerlei landen, maar het diner zou zaterdag voor het eerst in Nederland zijn. Dat is nu toch even uitgesteld. 'De voorspellingen voor zaterdag waren van de week niet zo goed. We hebben daarom besloten het diner te verzetten', zegt Ron Schouten van Belafonte Event Group, de organisatie achter Dinner in the Sky.



Jassen en paraplu's



'Het is de eerste editie en die wilden we eigenlijk zo goed mogelijk hebben. Voor de eerste keer vonden we het niet zo leuk om met jassen en paraplu's te gaan rondrennen. We willen juist neerzetten dat Dinner in the Sky verschrikkelijk gaaf is.'



Het is nog niet bekend wanneer er wel in de lucht gedineerd gaat worden, maar als het aan Schouten ligt, gebeurt dat snel.