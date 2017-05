Den Haag krijg eerste Pridewalk: Hùile astâh gein divegsitèt zâh zèn!'

DEN HAAG - Amsterdam opgepast. Den Haag organiseert dit jaar voor het eerst een eigen Pride Walk. Op 10 juni zal een stoet van het Homomonument op het Malieveld naar de Grote Markt lopen, om aandacht te vragen voor seksuele diversiteit en homoacceptatie.

De Pride Walk The Hague is een idee van jongerenorganisatie The Hang-Out 070 in samenwerking met COC Haaglanden en andere LHBT-organisaties. De Pride Walk is ook bedoeld om de lesbische, homoseksuele, bisekseksuele en transgender (LHBT) gemeenschap in de stad zichtbaarder te maken.De tocht begint om 13.30 uur bij het Homomonument op het Malieveld waar verschillende sprekers iets zullen zeggen over diversiteit. Om 14.30 uur wordt het startsein gegeven voor de echte Pride Walk. De kleurrijke stoet moet zich wel aan twee regels te houden. Er mag geen alcohol genuttigd worden en er mogen geen (vlag)stokken mee.Om 16.00 uur komen de pridewalkers aan op de Grote Markt waar het The Hague Rainbow festival zal plaatsvinden. Een LHBT-festival waaraan drie horecazaken gevestigd op de Grote Markt deelnemen.