Nieuwerkerk snakt naar terugkeer opgedoekt politiebureau

Foto: archief

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Nieuwerkerk aan den IJssel zonder politiebureau? Onacceptabel, vinden veel mensen in het dorp. Het politiebureau aan het Raadhuisplein ging in oktober 2015 dicht. In Nieuwerkerk is nu een petitie gestart om te proberen dat terug te draaien.

Nynke Bosselaar is de initiatiefneemster van de actie, die is ontstaan in een WhatsApp-groep in haar wijk. 'In de buurt hoor ik dat mensen de politie niet meer willen bellen, omdat ze toch niet komen. Of omdat ze te laat komen. En dat vind ik een zeer ernstige zaak.'



Volgens de politie is bij de vorming van de Nationale Politie gekeken naar het aantal en het formaat van de politieteams. 'Een gevolg was dat het bureau in Nieuwerkerk aan den IJssel is opgeheven. Daarvoor in de plaats is een steunpunt teruggekomen in Nieuwerkerk aan den IJssel.'



Onveilig gevoel



De sluiting van het bureau zorgt volgens Bosselaar voor een onveiliger gevoel in het dorp. 'Je ziet bijvoorbeeld minder politie rijden', concludeert ze. 'Maar ook dat agenten in een noodsituatie pas na vijftien minuten bij je kunnen zijn, omdat ze nu vanuit Waddinxveen moeten komen.'



De initiatiefneemster is bang dat de sluiting van het politiebureau uiteindelijk vervelende gevolgen gaat hebben. 'Ik hoop echt dat het nooit gebeurt, maar in het ergste geval kunnen bewoners voor eigen rechter gaan spelen. Dan verdwijnen burgers in de gevangenis, in plaats van de criminelen.'



Samenleving



Zo'n 2050 verontruste Nieuwerkerkers hebben de petitie inmiddels ondertekend. Bosselaar is daar blij mee, maar ze hoopt op meer. 'Het is in ieder geval fijn dat al deze mensen onze gevoelens delen.' Uiteindelijk worden de handtekeningen aan de gemeente Zuidplas aangeboden.



Volgens de gemeente neemt de burgemeester de petitie 'graag in ontvangst', om de kwestie vervolgens bij de korpsleiding van de politie-eenheid Den Haag onder de aandacht te brengen. Het beeld dat er minder politie zichtbaar is, werd vorig jaar ook door hem geconstateerd.



'Meer politiezorg'



'De signalen die de burgemeester uit de samenleving kreeg, bevestigen dit beeld', stelt een woordvoerster van de gemeente. 'De burgemeester ziet dit burgerinitiatief als een extra signaal dat zijn pleidooi voor meer politiezorg in Zuidplas gedragen wordt door de samenleving.'



De gemeente laat weten dat de sluiting van het politiebureau in Nieuwerkerk aan den IJssel een besluit van de politie zelf is geweest. 'Voor de burgemeester is het van belang dat er bereikbare politiezorg in Zuidplas is. Maar de gemeente gaat niet over de huisvesting van de politie.'



Politie investeert



De politie laat weten dat de veiligheid van de burgers voorop staat. 'Om ons werk goed te kunnen doen zijn meldingen van inwoners erg belangrijk en daar investeren we in', vertelt een woordvoerster.



Onder meer aangiftes via internet of op locatie moeten de service bij de politie verbeteren. 'Een andere mogelijkheid om in contact te komen met de politie zijn bijvoorbeeld het steunpunt binnen het verzorgingsgebied.'



Verbinding



De politie wil vooral zichtbaar en aanspreekbaar zijn. 'We willen in verbinding staan met onze inwoners en de wijkagenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zichtbaarheid op straat en verschillende manieren van aangifte doen vullen elkaar daarbij aan.'