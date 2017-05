Boze vluchtelingen in stadhuis Den Haag

Foto: Den Haag FM Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een groep vluchtelingen heeft vrijdagmiddag een sit-in gehouden in het Atrium van het stadhuis in Den Haag. Ze zijn ontevreden over de huisvesting in Ypenburg.





De politie heeft de groep gesommeerd het stadhuis te verlaten. Burgemeester Pauline Krikke is ook naar beneden gekomen. Zij heeft buiten met de vluchtelingen gepraat.







Volgens de vluchtelingen was hen een eigen huis beloofd, maar zitten ze nu met zijn achten in één woning. Ook krijgen ze minder geld omdat ze samen in één huis wonen, vertelt een verslaggever van mediapartner Den Haag FM.De politie heeft de groep gesommeerd het stadhuis te verlaten. Burgemeester Pauline Krikke is ook naar beneden gekomen. Zij heeft buiten met de vluchtelingen gepraat.