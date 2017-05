Leidse schilder Willem van Scheijndel overleden

Foto: willemvanscheijndel.nl Een werk van Van Scheijndel (Foto: Omroep West)

LEIDEN - De Leidse schilder Willem van Scheijndel is donderdagmiddag overleden aan de gevolgen van kanker, bevestigt zijn zus aan Omroep West. Van Scheijndel overleed donderdag rond 15.45 uur in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Hij is 65 jaar geworden.





'Altijd is er bij hem behoefte een zekere geometrie en systematiek in

Van Scheijndel was al zo'n dertig jaar schilder. Zijn werken zijn door heel Europa te zien geweest, tot het Louvre aan toe.'Altijd is er bij hem behoefte een zekere geometrie en systematiek in zijn werk aan te brengen', staat er op zijn website. Zelf zei hij: 'Onderweg zijn, dát is mijn inspiratie. Ik ervaar dat als een proces van groei, een proces zonder einde. Het is mijn persoonlijke ambitie om straks, als ik zeventig ben, schilderijen te maken waar je compleet sprakeloos van wordt.’ Helaas heeft hij die leeftijd dus niet mogen bereiken.