Laatste ‘snik’ van Haagse VVD’er: Street Art District in Binckhorst

DEN HAAG - Het voorstel om in bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag een Street Art District te maken, past helemaal bij de VVD. Dat vindt de indiener van het voorstel, VVD'er Martin Wörsdörfer. Hij vertrekt als raadslid om naar de Tweede Kamer te gaan. 'Als je het hebt over doorgaan tot de laatste snik, dan is dit mijn laatste snik', zegt hij.

In een Street Art District zijn plekken aangewezen waar kunstenaars muurschilderingen kunnen maken. In de Binckhorst zijn kale, grijze muren of viaducten ideaal voor deze straatkunst, vindt Wörsdörfer. Deze plekken gaan mensen trekken , verwacht hij en dat is goed voor de levendigheid van de wijk en de lokale economie. En dat heeft de wijk nodig nu die zich ontwikkelt van bedrijventerrein naar hippe stadswijk.'Ik ben net naar New York geweest en daar heb je street art', vertelt hij. 'Daar komen mensen op af. Ik weet zeker dat als je dit in Den Haag hebt en het met enthousiasme gepresenteerd wordt er van alles gaat gebeuren. Er komen uitingen zoals #binckhorststreetartdistrictofthehague.'Het lijkt opmerkelijk dat juist een VVD'er als 'laatste snik' straatkunstenaars tegemoet komt, maar dat is een misvatting vindt Wörsdörfer. 'Het is juist helemaal VVD. Het past heel goed bij de plannen om de stad verder te brengen. Hoe ontwikkel je de stad? Hoe zorg je voor een impuls voor de leefbaarheid? Dat is precies de VVD, sla onze plannen van de afgelopen jaren er maar op na.'Steven van Lummel van cultuurbordeel PIP op de Binckhorst is blij met het voorstel. 'Wij maken ons nog weleens zorgen over die transformatie van de wijk. Het moet niet te netjes worden. De Binckhorst is van oudsher een plek waar je naartoe komt om je auto te laten slopen, wiet te telen of iemand door zijn hoofd te schieten. Nu komen er nieuwe bedrijven en woningen bij. Dat is mooi, maar het moet niet te mooi worden. Hopelijk zorgt een Street Art District ervoor dat het industriële karakter van de Binckhorst behouden blijft.'Binnenkort praat de Haagse gemeenteraad over het initiatiefvoorstel van Wörsdörfer. Maar omdat hij donderdagavond afscheid heeft genomen van de gemeenteraad, zal een ander VVD-raadslid zijn voorstel verdedigen.