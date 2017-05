TU Delft presenteert Nederlands kleinste supercomputer met 'rekenvermogen van 10.000 pc's'

Foto: ANP

DELFT - De Little Green Machine II, het is niet de titel van een nieuwe blockbuster, maar de naam van de supercomputer die de TU Delft eind mei zal presenteren. De uitvinding heeft het formaat van vier pizzadozen en verbruikt 99 procent minder elektriciteit dan vergelijkbare grote supercomputers.

Een groep wetenschappers heeft de kleine turbocomputer gemaakt door vier computers met speciale grafische kaarten te verbinden met een supersnel netwerk. De computer kan daardoor 200.000.000.000.000 berekeningen per seconde maken. Daarmee evenaart de supercomputer het rekenvermogen van meer dan 10.000 normale pc's.



Het is de bedoeling dat de rekenraket gebruikt gaat worden door onderzoekers in de oceanografie, informatica, kunstmatige intelligentie, algoritmiek, financiële modellering en sterrenkunde. Projectleider Simon Portegies Zwart van de Universiteit Leiden zal het rekenwonder op 23 mei demonstreren tijdens de kick-off van het TU Delft Institute for Computational Science and Engineering.