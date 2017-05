Scheveningen thuishaven voor criminelen, gemeente en politie grijpen in

DEN HAAG - Geld witwassen onder de dekmantel van een horecazaak, illegale prostitutie of hennepplantages in woningen. Dat gebeurt allemaal in Scheveningen. De politie en de gemeente Den Haag zijn al een paar maanden intensief bezig met de aanpak ervan.

De criminele activiteiten in het havengebied trekken ook weer andere criminelen aan, zegt de gemeente. 'Ze maken het gebied langzaam steeds onveiliger.' De aanpak van de politie en de gemeente heeft de afgelopen maanden al gezorgd voor de sluiting van meerdere panden.



Donderdagavond was er een speciale handhavingsactie in het havengebied van Scheveningen. Onder meer de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst gingen achter mogelijke misstanden aan.





Vergunningen en wapens



In het havengebied werden dertien horecazaken gecontroleerd. Bij elf van hen waren de vergunningen niet op orde. En twee uitbaters bleken het kasboek niet goed bij te houden. Ook werd bij negen gecontroleerde huizen 'een veel te hoge huur' gevraagd.



Tijdens de controles werd op basis van de kentekens van automobilisten zo'n 32.500 euro aan achterstallige gemeentelijke belastingen vastgesteld. Veertien voertuigen werden in beslag genomen. Een 35-jarige Hagenaar is gearresteerd omdat hij wapens in zijn auto had.