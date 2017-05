Leider voor Haagse Waterscouts gezocht

DEN HAAG - SuperDebby kreeg een oproep van de Haagse Waterscouts, zij zijn hard op naar een nieuwe leider voor de groep.

De Haagse Waterscouts Baron van Pollandtgroep bestaat al sinds 1911. Ze zijn daarmee de oudste groep van Nederland. De groep dreigt te verdwijnen, omdat de huidige leiding helaas moet stoppen. Tot nu toe heeft hun zoektocht naar een nieuwe leider voor de groep nog niks opgeleverd, dus schakelde zij de hulp in van SuperDebby. Op de website van de Waterscouts staat precies beschreven waar hun ideale kandidaat aan moet voldoen. Tessa Renkers, bestuurslid van de groep, benadrukt dat het vooral belangrijk is dat iemand enthousiast is ervaring is een pré maar zeker geen must.Ben of ken jij iemand die het leuk zou vinden om leider te worden van de Haagse Waterscouts? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending (12:00 -14:00 uur) naar 070 390 54 54.