Anita zoekt hamburgersaus die ze als 12-jarige bij de Bijenkorf at

Hamburgersaus gezocht!

DEN HAAG - SuperDebby kreeg een hele leuke oproep van Anita Knol uit Den Haag. Zij is op zoek, echt waar, naar een speciale hamburgersaus die vroeger in een restaurant in de Bijenkorf werd geserveerd.

Toen Anita 12 jaar was (in 1997) ging ze uit school vaak naar her restaurant in de Bijenkorf om daar een hamburger te eten.Op deze hamburger zat een soort barbecuesaus. Volgens Anita is dit de allerlekkerste saus die ze ooit gegeten heeft!



Ook Anita's man was fan van de saus, zo bleek later. Inmiddels hebben Anita en haar man een eigen restaurant in Den Haag. Ze zouden zo graag weten welke saus dit was, zodat ze hem zowel thuis als in het restaurant kunnen serveren.



Weet jij om welke saus het gaat en of de saus nog ergens te koop is? Of heb jij misschien wel het recept van de saus? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending met 070 390 5454.



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden