Gezocht: Familie op foto's in fotolijstje

Kinderen van fotolijstje gezocht!

DEN HAAG - Janda Dijkstra uit Den Haag plaatste een hele bijzondere oproep op Facebook. Janda kocht een jaar geleden een fotolijstje met foto's van drie kinderen erin, maar nu is ze op zoek naar de mensen op die foto's.

Een jaar geleden kocht Janda uit Den Haag een fotolijstje bij de krinloopwinkel 'Ansje Tweedehansje' in Den Haag. Het fotolijstje heeft Janda al die tijd op een kastje in de woonkamer gezet, waar ook andere familiefoto's op stonden. Tot Janda nog eens goed naar de foto's ging kijken. "Ik hecht zelf heel veel waarde aan familiefoto's, dus ik hoop de mensen op de foto of familieleden van hen te vinden om het lijstje terug te geven". Zo kwam Janda bij SuperDebby uit! Op de achterkant van het lijstje staat het volgende geschreven: Tiel bijna 3 jaar, Cox 9 jaar, Janeke 11 jaar voor opa en oma Borries. Dit zijn waarschijnlijk de namen van de kinderen op de foto.



Herken jij de personen op deze foto? Of ken jij een familie Borries? Laat het ons weten via superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 54 54.





Door: Redactie SuperDebby Correctie melden