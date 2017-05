Museum Voorlinden walhalla voor bloggers, vloggers, fotografen en Instagrammers

Het schijnzwembad in museum Voorlinden (Foto: Ronald Tilleman)

WASSENAAR - Museum Voorlinden in Wassenaar is nog maar net open en toch is het nu al een hotspot. De kunst is er super fotogeniek, daarom zijn veel Nederlandse bloggers, vloggers, fotografen en modebewuste fashionista's in het museum te vinden



























Het museum voor moderne en hedendaagse kunst opende in september 2016 haar deuren en werd meteen een hit. Museum Voorlinden bevindt zich op een eeuwenoud landgoed van 40 hectare met waterpartijen, bossen, weilanden en duinen. Het particuliere museum won eerder al de twee-jaarlijkse Glas Award voor het kunstwerk genaamd 'schijnzwembad' van de Argentijnse kunstenaar Leandro Ehrlich. Tevens het favoriete kiekje van de bezoekers.Het museum is onlangs ook genomineerd voor de titel 'Beste gebouw van het jaar 2017' in de categorie 'Identiteit en Icoonwaarde'.

