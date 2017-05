Oud ADO-speler Ricky van den Bergh opgepakt voor diefstal bij Delftse voetbalclub DHC

DELFT - De Delftse voetbalclub DHC heeft donderdag aangifte gedaan tegen oud ADO-speler en Hagenaar Ricky van den Bergh. Op camerabeelden is te zien hoe Van den Bergh 60 euro uit de clubkas pakt om iemand te betalen voor wat speelgoed. De club beschuldigt hem van diefstal, maar volgens Van den Bergh gaat het om een groot misverstand.

De oud-speler van ADO Den Haag moest donderdag even bijspringen achter de bar van de club. Hij is daar actief als assistent-trainer. Hij had iemand gevraagd speelgoed voor hem te kopen in een speelgoedwinkel. Toen hij die persoon wilde betalen bleek hij geen contant geld op zak te hebben. Hij besloot te betalen met 60 euro uit de kassa. 'Ik weet dat ik niet met mijn handen aan het geld in de kassa mag zitten, maar als ik wilde pikken had ik wel de 100 euro die er in lag gepakt. Ik weet ook dat er camera's hangen. Ik wilde het geld later die dag gewoon terugbrengen.'Toen de club op de bewakingsbeelden zag dat Van den Bergh geld uit de kassa had gepakt, besloten ze aangifte te doen van diefstal. Van den Bergh, zich van geen kwaad bewust, zette zijn zoontje thuis af met het idee om het geld te pakken om de kassa weer bij te vullen. Hij moest die avond namelijk weer naar de club toe voor een training. Niet veel later werd hij aangehouden door de politie. 'Ik heb meteen toegegeven dat ik het geld gepakt heb', zegt Van den Bergh.De club laat weten Van den Bergh te willen royeren. De assistent-trainer is geschrokken van de ophef en is bang voor onnodig gezichtsverlies. 'Ik denk er aan een advocaat in te schakelen', meldt hij aan Omroep West.DHC speelt morgenmiddag om 15.30 uur de bekerfinale tegen Noordwijk. Omroep West is aanwezig bij die finale en doet verslag op radio en TV. De radio-uitzending start om 14.00 uur en de TV-uitzending om 20.30 uur.