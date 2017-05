Kiki Bertens naar halve finale in Rome

WATERINGEN - Kiki Bertens lijkt op tijd in vorm voor Roland Garros. De Nederlandse tennisster bereikte vrijdag voor het eerst dit jaar de halve finale van een WTA-toernooi.

Bertens deed dat op het gravel van Rome, waar ze in de kwartfinales afrekende met de Australische Daria Gavrilova: 6-3 6-3. Voor een plek in de finale moet ze zaterdag zien te winnen van Simona Halep. De als zesde geplaatste Roemeense won eerder op vrijdag met 6-2 6-4 van Anett Kontaveit uit Estland.Bertens, de nummer twintig van de wereld, begon slecht aan 2017 en werd op hardcourt in veel toernooien al vroeg uitgeschakeld. De overgang naar gravel heeft de 25-jarige Wateringse goed gedaan. Vorige week bereikte Bertens in Madrid al de kwartfinales. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in de Letse Anastasija Sevastova.Tegen Gavrilova kende Bertens een stroef begin, maar daarna nam ze snel afstand. Het was de tweede overwinning in drie ontmoetingen voor Bertens met Gavrilova. Tegen Halep, de nummer vier van de wereld, won Bertens één keer en verloor ze twee maal.Het toernooi in Rome is het laatste evenement waar Bertens aan meedoet voordat het hoofdtoernooi van Roland Garros volgende week zondag (28 mei) begint. Bertens bereikte vorig jaar de halve eindstrijd in Parijs.