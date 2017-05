Dabduo Rietalien: 'Alles gaat zo lekker stromen'

DEN HAAG - Natuurlijk wilde het inmiddels beroemde duo Riet en Lien, oftwel Rietalien, vrijdagmiddag wel even dabbend de tram door. De twee waren te gast in het Omroep West-programma Studio Haagsche Bluf. Een filmpje waarin de twee 'dabbend' te zien zijn, ging deze week viral.

De twee volgen hiphoples in het Haagse verzorgingstehuis Wijndaelercentrum. 'Het is best moeilijk en na de les zijn we helemaal gesloopt, maar het is zo leuk om te doen. Alles gaat zo lekker stromen.' Doordat het filmpje viral ging zijn de twee ineens beroemd. 'Vanmorgen werd ik zelfs nageroepen op straat. Heel apart.'De beelden van het duo Riet Verboom (73) en Lien van Alss (76) werden woensdag uitgezonden in het programma Nog Lang en Gelukkig , waarin presentator Manuel Venderbos onderzoekt hoe je lang en gelukkig kunt leven na je pensioen.