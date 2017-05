Ontsporing RandstadRail bij Forepark: geen gewonden

DEN HAAG - Bij station Forepark is vrijdagavond een voertuig ontspoord. Daardoor is er geen tramvervoer mogelijk richting Zoetermeer en Den Haag. Het gaat om de lijnen 3 en 4 van RandstadRail en metrolijn E van RET. Er worden bussen ingezet, laat een woordvoerder van de HTM weten.

Hoe lang het duurt voordat de vervangende bussen er zijn is nog niet duidelijk. De oorzaak van de ontsporing is ook niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. De tram was leeg op het moment van de ontsporing. 'Het gaat om een zogenaamd inrukkend voertuig dat op weg was naar een eindstation,' laat een woordvoerder van de HTM weten.Reizigers van de HTM die naar Zoetermeer willen, mogen ook gebruik maken van de NS-trein, laat de HTM weten.