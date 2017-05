Schippers: geen onderzoek naar Alrijne ziekenhuizen

Alrijne ziekenhuis in Alphen aan den Rijn (Foto: ANP)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Minister Schippers van Volksgezondheid is niet van plan om een onderzoek in te stellen naar de financiële problemen bij de Alrijne ziekenhuizen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. Dat laat de minister weten in haar antwoord op kamervragen van de PVV in de Tweede Kamer.





Schippers laat weten dat de Inspectie voor de gezondsheidszorg (IGZ) de situatie bij Alrijne in de gaten houdt en dat de raad van bestuur de verantwoordelijkheid heeft voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Daarom ziet de minister een onderzoek naar de rode cijfers niet zitten. 'Het is aan het bestuur om passende maatregelen te nemen en de organisatie financieel gezond te houden.'



Kamerlid Karin Gerbrands van de PVV stelde de minster vragen naar aanleiding van berichtgeving van Omroep West. Bij de noodlijdende ziekenhuizen wordt verlies gedraaid en er is een vacaturestop . Specialisten ontvangen al maanden niet meer hun volledige vergoedingen. Gerbrands wilde van de minister weten of ze weet van de problemen bij de Alrijne Zorggroep en of ze extra toezicht gaat instellen nu de financiën niet op orde zijn.