NRC: 'Van Rijn wordt bestuursvoorzitter van Reinier Haga Groep'

DEN HAAG - Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) wordt bestuursvoorzitter van de Reiner Haga Groep. Dat schrijft NRC vrijdagavond. Dit fusieziekenhuis bestaat uit het Haga ziekenhuis in Den Haag, de Reinier de Graaf Groep in Delft, Voorburg, Naaldwijk en Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Het ziekenhuis ontkent formeel dat er al een besluit is genomen, maar volgens de krant zijn er al diverse gesprekken gevoerd met de politicus. Zolang er nog geen nieuw kabinet is, kan Van Rijn echter zijn nieuwe baan nog niet accepteren. Reinier Haga Groep is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland.De in Rotterdam geboren Van Rijn is sinds november 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2003 tot 2007. Van Rijn werd in 2014 in verlegenheid gebracht door zijn eigen vader toen deze in interviews vertelde over de volgens hem ondermaatse zorg voor zijn vrouw in een verpleeghuis in Den Haag.