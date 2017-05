Henk Savelberg kookt samen met ex-verslaafden

DEN HAAG - Stress en tijdsdruk horen nu eenmaal bij een goed draaiende keuken, maar als er opeens een top-kok achter je fornuis staat, is die spanning nog groter. In brasserie UP in Den Haag, gerund door ex-verslaafden, werd vrijdagavond samengewerkt met meester-chef Henk Savelberg. 'Mooi om dit samen te doen'.

Savelberg is in het restaurant op uitnodiging van eigenaar Willem Govers. Zijn leerlingen doen in juni examen voor een mbo-diploma voor kok of gastheer/vrouw en kunnen nog wel wat tips gebruiken van een echte professional. De belangrijkste tip van de meester-chef is vooral 'rustig blijven. 'Het is een topsport, er is voor je gevoel nooit genoeg tijd. Blijf nadenken. Probeer rust te bewaren.'Met een volle zaak en lege borden lijkt het een succesvolle avond geworden. Ook de bezoekers zijn erg tevreden. 'Het eten was geweldig, maar het is vooral ook bijzonder om hier te zijn op een plek die zoveel voor mensen betekent,' zegt een van de gasten.Als de leerlingen hun diploma halen, gaan ze weg bij UP. En dat vindt Govers best lastig. 'Het gaat misschien wel even zwaar worden om verder te gaan zonder mensen met wie je dit hebt opgebouwd, maar zo is nu eenmaal het concept. Ik hoop voor iedereen weer op een volgende mooie stap.'De avond werd op een emotionele manier afgesloten toen één van de leerlingen vertelde hoe de brasserie haar heeft 'gered' van haar leven als verslaafde. 'Ik kan mezelf nu zonder schaamte bekijken, ik ben weer iemand.' De gasten reageerden aangedaan en met een lang applaus. Met de opbrengst van de bijzondere avond, die twee keer wordt gehouden, worden nieuwe kleding en keukenbenodigdheden gekocht.