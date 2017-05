Studentenflat Waldorpstraat enige tijd ontruimd geweest na brand

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een studentenflat aan de Waldorpstraat in Den Haag is vrijdagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege een keukenbrand in een woning op de derde etage, meldt Regio15. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Behalve de brandweer kwamen er ook veel agenten ter plaatse om te helpen bij het ontruimen van het pand. Toen bleek ook dat het ging om een kleine brand, die snel door de brandweer kon worden geblust.



Een aantal mensen had rook ingeademd. Ze zijn door ambulancemedewerkers nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.