RandstadRail 3 en 4 rijden weer na ontsporing bij Forepark

DEN HAAG - De tramlijnen 3 en 4 van RandstadRail rijden zaterdag weer volgens de normale dienstregeling nadat er vrijdagavond een voertuig was ontspoord. Er was geen tramverkeer mogelijk richting Zoetermeer en Den Haag.

Bij de ontsporing zijn geen gewonden gevallen. De tram was tijdens het ongeluk leeg. De onstpoorde tram is vrijdagavond weer op de rails gezet en teruggebracht naar de remise.Er zijn vrijdagavond bussen ingezet. Het is niet duidelijk hoe de tram kon ontsporen.