Vuurwapen gevonden bij grote controle politie en belastingdienst bij Reeuwijk

Foto AS Media

REEUWIJK - Bij een zogenoemde 100 procent controle door de belastingdienst en de politie op de Reeuwijksehoutwal in Reeuwijk zijn 18.000 voertuigen gescanned door speciale camera's. Motoragenten begeleidden vervolgens 135 voertuigen naar de controleplaats, meldt AS Media. De controle vond plaats op de A12, A20 en N11.

In een koffer in een auto werd een vuurwapen gevonden. Een 29-jarige man uit Zoetermeer en een 34-jarige vrouw uit Pijnacker werden aangehouden. Hun auto werd in beslag genomen. Een inzittende van een kleine vrachtwagen wilde op de controleplaats er snel van door gaan, maar hij zag een sloot over het hoofd. Met een nat pak werd hij uiteindelijk door de politie ingerekend.



De belastingdienst en de politie namen volgens AS Media 29 auto's in beslag.