Deze zaken in de regio zijn of waren te vies volgens de NVWA

DEN HAAG - Enkele tientallen winkels uit de regio hadden tussen 2013 en 2016 hun hygiene niet op orde. RTL Nieuws vroeg de NVWA om deze gegevens vrij te geven. Hieronder staan de zaken die in die periode niet aan de normen voldeden.

Bakkerij Victor Driessen in Den Haag

Golden Dragon in Den Haag

Sultan Vis in Den Haag

Patisserie Youmian in Den Haag

Ank Van Den Burg in Zoetermeer

Bakkertij Jawhara in Gouda

Blok & Tijsterman in Leiden

Albo Bakkerij in Leiden

Vishandel in Den Haag

Sranang Mang Wojo in Den Haag

Has Nur Bakkerij in Den Haag

Bakkertij Firat in Den Haag

Vishandel Koraal in Den Haag

Turkse Banket Bakkerij Aktas in Den Haag

Jumbo Supermarkt in Den Haag

Banketbakkerij Van Der Pijl in Den Haag

Polat Internationaal Supermarkt in Delft

Bakkertij Tijsterman in Delft

Kaasspecialist Theo van Dongen in Nieuwerkerk aan den IJssel

Kruidvat in Gouda

Van der Hoeven Natuurmarkt in Boskoop

Eethuis Hooftstraat in Alphen aan den Rijn

Supermarkt Top in Voorburg

Azra in Den Haag

Marjane Mobarik De Gaarde in Den Haag

Tanger Markt in Den Haag

Ay Bulut Vatan in Delft

Euro Savers in Den Haag

Een aantal van de zaken uit het lijstje bestaat inmiddels niet meer.Andere zaken zijn op de vingers getikt door de NVWA en hebben er daarna voor gezorgd dat de hygiëne in de zaak weer op orde is.Onderstaande zaken hebben hun hygiëne volgens de laatste gegevens nog niet op orde en hebben een boete gekregen van de NVWA. Bij twee zaken kwam de inspectie uitwerpselen tegen en op een plek lagen ook dode muizen. In een van de zaken werd op allerlei plekken ook urine gevonden en in sommige zaken werd schimmel gevonden. De meeste zaken die niet in orde waren, zijn wel op de goede weg. In de rapporten van de NVWA staat dat ze na de boetes en sluitingen vaak flink zijn gaan schoonmaken.De informatie over deze zaken loopt tot uiterlijk augustus 2016. Het kan zijn dat de hygiëne en voedselveiligheid inmiddels zijn veranderd ten opzichte van de situatie tijdens de inspecties.De NVWA bezoekt regelmatig bedrijven die omgaan met voedsel om ze te controleren op hygiëne en voedselveiligheid. Als een inspecteur iets ziet dat tegen de regels is, kan hij een schriftelijke waarschuwing geven. Als het vergrijp ernstiger is, kan hij er zelfs voor kiezen om een boete uit te schrijven. De bedrijven die onder verscherpt toezicht staan, heeft RTL Nieuws nu dus in een overzicht gezet.In het land stonden in de periode die is onderzocht zo'n 200 winkels onder verscherpt toezicht vanwege slechte hygiëne en voedselveiligheid.