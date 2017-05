Rabin Baldewsingh en Martijn Balster kandidaten lijsttrekker PvdA Den Haag

Foto: Archief

DEN HAAG - Rabin Baldewsingh en Martijn Balster hebben zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkersschap van de Haagse PvdA. De leden van de PvdA kunnen in juni de lijsttrekker voor de gemeentraadsverkiezingen van 2018 kiezen.

Rabin Baldewsingh is nu wethouder. Martijn Balster is de huidige fractievoorzitter van de Haagse PvdA. Binnenkort zal er een lijsttrekkersdebat worden georganiseerd, waarbij de kandidaten zich kunnen voorstellen.



De ledenraadpleging zal plaatsvinden tussen 7 en 14 juni. Ieder lid van de Haagse PvdA krijgt de mogelijkheid om haar of zijn stem digitaal of per post uit te brengen. De uitslag zal donderdag 15 juni bekend gemaakt worden.