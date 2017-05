IN BEELD: Escampfestival in Zuiderpark Den Haag

(Foto: Richard Mulder) (Foto: Richard Mulder) (Foto: Richard Mulder) (Foto: Richard Mulder) (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Op het Roggeveld in het Zuiderpark in Den Haag is zaterdag het Escampfestival. Op verschillende podia zijn verschillende voorstellingen te zien. Het festival wordt jaarlijks gehouden voor en door bewoners van Escamp en duurt van 12.00 uur tot 17.00 uur.