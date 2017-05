Simona Halep houdt Kiki Bertens uit finale Rome

WATERINGEN - Kiki Bertens is er zaterdag niet in geslaagd de finale te bereiken van het WTA-toernooi van Rome. De Roemeense Simona Halep was in twee sets de baas over de Wateringse, die vorige week in Madrid al tot de kwartfinales reikte: 7-5 6-1.

Over een week beginnen de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. Bertens bereikte daar vorig jaar de halve finales en heeft de afgelopen weken op gravel de vorm getoond die ze eerder dit jaar op hardcourt nog miste.Halep was echter zaterdag te sterk. De Roemeense is aan een indrukwekkende serie bezig op gravel met vorige week al toernooiwinst in Madrid. Toch waren beide speelsters in de eerste set aan elkaar gewaagd. Bertens leverde weliswaar in de eerste game van de partij, later begonnen vanwege de regen, meteen haar opslag in, maar herstelde dat in de vierde game.Na nog twee breaks aan iedere kant waren beide speelsters bij 5-5 nog steeds in evenwicht. Bertens verloor echter opnieuw haar servicegame waarna Halep de set uitserveerde.Coach Raemon Sluiter kwam zijn pupil moed inspreken, maar Bertens begon moeizaam aan de tweede set. In no-time stond het 3-0 voor Halep, na twee breaks. Sluiter kwam weer de baan op. Hij moedigde Bertens nogmaals aan, maar had ook gezien dat Halep amper nog fouten maakte.Bij 5-1 op de opslag van Bertens was het bij het eerste wedstrijdpunt raak voor Halep, die als serieuze kanshebber geldt voor de titel op Roland Garros. In 2014 speelde ze er al de finale.In de finale in Rome treft ze zondag de winnares van de partij tussen de Spaanse Garbiñe Muguruza en de Oekraïense Elina Svitolina. Muguruza, als derde geplaatst, is de titelverdedigster op Roland Garros.