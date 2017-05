FC Lisse wint weer van Dongen en is door naar volgende ronde nacompetitie

LISSE - FC Lisse is een klein stapje dichterbij de promotie naar de tweede divisie gekomen. De mannen van Robbert de Ruiter wonnen afgelopen woensdag al met 2-5 van Dongen en waren zaterdagmiddag ook in het tweede duel te sterk: 2-1.

De toegestroomde supporters die hoopten op een mooie voetbalmiddag, werden voornamelijk in de eerste helft teleurgesteld. Zij kregen een oersaai eerste 45 minuten voorgeschoteld, waarin alleen in de beginfase wat mogelijkheden gecreëerd werden.Spannend was het dus allesbehalve en van Lisse hoefde dat ook niet, want zij stonden met deze ruststand met één been in de volgende ronde.Na rust werd het wat vermakelijker, nadat Mart van Bree na vier minuten de bezoekers uit Noord-Brabant op voorsprong had gezet. Voor Lisse was er nog geen vuiltje aan de lucht, maar het moest wel waken voor het wat dreigendere spel van Dongen.De tegentreffer werkte bij Lisse als een rode lap op een stier. Nog geen vijf minuten na de 0-1 was het niemand minder dan Rowdy van der Putten ( woensdag tegen Dongen met een hattrick) die de score weer gelijk trok.Direct daarna was het Koen Fokkema die heel dichtbij de 2-1 was, maar hij faalde oog in oog met de keeper. Met nog een uur op de klok moest Dongen nog drie keer scoren om er een verlenging uit te slepen. Dat lukte niet. Toen Lars Rauws er via een strafschop 2-1 van maakte, was het voor de bezoekers helemaal over en sluiten.De tegenstander van Lisse in de volgende ronde (UNA of Harkemase Boys) is op dit moment nog niet bekend.0-1 Van Bree, 1-1 Van der Putten, 2-1 Rauws (strafschop)