Politie blijft waarschuwen voor malafide klusjesmannen

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Malafide Engelssprekende klusjesmannen blijven de politie bezighouden. Er blijven meldingen binnenkomen van 'klussers' die met opdringerige verkooppraatjes allerlei werkzaamheden proberen uit te voeren.

Onder meer in Gouda waarschuwt de politie opnieuw voor deze mannen, die vermoedelijk uit Engeland of Ierland komen. 'Trap er niet in', is de waarschuwing. Mensen die wel met de klusjesmannen in zee gaan, kunnen vaak rekenen op torenhoge rekeningen.



De rondtrekkende klusjesmannen bieden verschillende diensten aan. Variërend van dakgootreparaties en schoonmaakwerk tot het asfalteren van straatjes. Het werk wordt niet altijd goed gedaan en in sommige gevallen wordt de klus helemaal niet uitgevoerd.



Check, check, dubbelcheck



Het advies van de politie blijft om niet met klusjesmannen in zee te gaan die plotseling voor de deur staan. 'Onderzoek eerst of er wel echt werkzaamheden nodig zijn. Mocht dat zo zijn, schakel dan een erkend bedrijf in en maak vooraf schriftelijke afspraken over de werkzaamheden en de prijs.'