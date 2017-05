Noordwijk schrijft voor tweede jaar op rij districtsbeker West II op haar naam

Vreugde bij Noordwijk na de overwinning (foto: Orange Pictures)

REGIO - Noordwijk heeft zaterdagmiddag de districtsbeker West II voor het tweede jaar op rij op haar naam geschreven. In de bekerfinale was de zaterdaghoofdklasser met 1-2 te sterk voor zondaghoofdklasser DHC uit Delft.

Noordwijk trad op het neutrale terrein in Alphen aan den Rijn niet in de sterkste formatie aan. Dinsdag wacht de rood-witten nog een belangrijk duel om promotie naar de derde divisie. Iets wat ze in Noordwijk heel graag willen. Het was voor de technische staf reden genoeg om geen risico's te nemen.



Via Tom Duindam nam Noordwijk de leiding, maar op slag van rust deed DHC iets terug. Na fraaie goal van Tidde Tromp stond het bij rust weer gelijk. De Delftse ploeg begon ook sterker aan de tweede helft, maar slaagde er niet dat in score uit te drukken.



Verlenging?



Na het felle begin van DHC kakte het allemaal een beetje in en speelde het spel zich voornamelijk op het middenveld af. Een verlenging leek onafwendbaar, totdat invaller Sam Tas Noordwijk met nog tien minuten op de klok op voorsprong kopte.



In de slotfase probeerde DHC er alles aan te doen om er een verlenging uit te slepen, maar dat lukte de Delftenaren niet.



Scoreverloop DHC - Noordwijk 1-2 (1-1): 0-1 Duindam, 1-1 Tromp, 1-2 Tas



Door: Sportredactie Correctie melden