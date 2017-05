Meisje met vinger vast in Zoetermeers traprooster

Foto: Regio15

ZOETERMEER - ZOETERMEER – Een klein meisje is zaterdagmiddag op een bijzondere plek vast komen te zitten met haar vinger. Ze zat bekneld in een rooster van een trap van een flat in Zoetermeer, meldt Regio15.

Het lukte niet om zelfstandig los te komen. En dus werd de hulp ingeroepen van de brandweer om in actie te komen bij de flat aan de Fats Wallerrode in Zoetermeer. Na een klein half uurtje kon het meisje zich weer vrijuit bewegen.