Annet van de Ven is Haags clubscheidsrechter van het jaar

Foto: Kim Koopman

DEN HAAG - Annet van de Ven (68) van volleybalvereniging Kalinko is zaterdag gekozen tot clubscheidsrechter van het jaar. Zij kreeg uit handen van Cees Pluimgraaff, CDA-fractievertegenwoordiger, de bijbehorende waardebon uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Caesar Sport in Den Haag.

Mike van der Spek (45), arbiter bij waterpoloclub ZDCH, kreeg de meeste stemmen in de online-verkiezing en won de Publieksprijs. Vijf jonge scheidsrechters van voetbalclub DUNO ontvingen de aanmoedingsprijs: Calvin Mulder (15), Marten Hof (16), Olav Ruijl (14), Yassir Madih (16) en Yessin Madih (16) werden door ADO-coryfee Lex Schoenmaker in het zonnetje gezet. 'Geweldig dat jullie op zo’n jonge leeftijd al wekelijks actief zijn, een voorbeeld voor anderen', aldus de oud-voetballer. De vijf werden beloond met een boek, een ADO-shirt en een zak snoep.



Annet van de Ven werd beloond voor haar onafgebroken inzet als scheidsrechter bij Kalinko sinds 1975. Volgens de club is ze ook heel actief bij andere verenigingsactiviteiten. 'Ze zet zich in waar mogelijk.' Pluimgraaff zwaaide haar uitvoerig lof toe. 'Dit jaar kon alleen jij maar winnen, geweldig hoe je je inzet.'



Vierde keer



Voor alle genomineerden waren er bloemen. Ook voor Tarrin Boekhoudt (Quick Steps), Peter van de Smitte (ALO) en Rene Lier (WHC Den Haag), die niet in de prijzen vielen maar wel waren genomineerd. De lokale afdeling van het CDA organiseerde dit jaar voor de vierde keer de verkiezing van de favoriete #clubscheids van het jaar.



'Vrijwilligerswerk is één van de speerpunten van het Haagse CDA-beleid. Met elkaar en door vrijwilligers kan in de wijken en in de stad veel meer worden bereikt', aldus de partij. De verkiezing leverde dit jaar meer dan ooit voor initiatiefnemers en genomineerden publiciteit op. 'Je merkt dat dit een blijvertje is, en dat wordt gewaardeerd', aldus Daniëlle Koster, fractievoorzitter van het CDA Den Haag.



Jury



De jury voor de verkiezing bestond uit Ton Beije (hoofdredacteur Haaglanden Voetbal), Hanke Bruins Slot, (Tweede Kamerlid CDA), Bart Volkerijk, (oud-internationaal honkballer), Karin Blankenstein (voorzitter John Blankenstein Foundation), Lex Schoenmaker, oud profvoetballer en clubicoon ADO Den Haag) en Kees Wenneker, oud-KNVB-scheidsrechter.