Rijnsburgse Boys herstelt zich en schakelt Westlandia in strijd om promotie uit

REGIO - Rijnsburgse Boys kan zich op gaan maken voor de finaleronde van de nacompetitie. Woensdag gingen de Uien in de strijd om promotie naar de tweede divisie nog met 1-2 onderuit tegen Westlandia. Zaterdag werd die nederlaag met een 1-5 overwinning knap weggepoetst.

Al binnen twintig minuten stond de ploeg van Pieter Mulders op rozen. Via twee keer Joel Tillema en één keer Giovialli Serbony werd Westlandia op een 0-3 achterstand gezet. Een bliksemstart voor Rijnsburgse Boys. Vrijwel alles wat de Uien aanraakten, veranderde in goud.Ondanks wat aanvallende wissels van Westlandia-trainer Edwin Grünholz wilde het de Naalwijkers niet lukken de bal achter Rijnsburg-keeper Richard van Nieuwkoop te krijgen.Serbony lukte dat wel en zette de geel-zwarten tien minuten na de hervatting op 0-4. Marcel de Bruijn bracht met de 1-4 weer wat hoop in de Naaldwijkse harten, maar Rijnsburg liet Westlandia niet dichterbij komen. Toen het zelfs 1-5 werd, was het over en sluiten.Spakenburg is in de finaleronde de tegenstander van Rijnsburgse Boys. De Uien spelen dinsdagavond eerst thuis.0-1 Tillema, 0-2 Tillema, 0-3 Serbony, 0-4 Serbony, 1-4 De Bruijn, 1-5 Tillema