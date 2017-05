Geslaagd Schilderswijk Festival: eenheid tussen 136 nationaliteiten

De Schilderswijk in Den Haag.

DEN HAAG - De vijfde editie van het Schilderswijk Festival in Den Haag is goed verlopen. Volgens de organisatie waren er naar schatting tussen de 4000 en 5000 mensen. 'We hebben laten zien dat Schilderswijkers kunnen feesten zonder problemen.'

Het was dit jaar voor het eerst dat het evenement in het voorjaar werd gehouden. Tijdens de ‘wereldcultuurdag’ was er wereldmuziek en waren er speciale hapjes en drankjes vanuit de hele wereld. 'En we hebben de eenheid tussen 136 verschillende nationaliteiten in de wijk gevonden.'



Rapper Mula B., die zelf in de wijk woont, gaf ook een optreden op het podium. 'Een van de hoogtepunten', concludeert de organisatie. Het festival is zonder problemen verlopen.