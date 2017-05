Jongeren op zoek naar droombaan tijdens Boost Your Future

Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Weer terug naar school, een baan zoeken of hulp bij je carrière? Onderwerpen die veel jongeren bezig houden, zo ook de jongeren die zaterdag rondliepen op het Boost Your Future evenement in het Haagse Stadhuis.

Het carrière-evenement is tevens de afsluiting van de Week van de Arbeid die de gemeente Den Haag heeft georganiseerd. Met dit Boost Your Future evenement wilde de gemeente jonge mensen helpen die op zoek zijn naar een baan of inspiratie zoeken voor een studie.



In het Atrium van het stadhuis waren ruim 40 werkgevers aanwezig met zo'n 1000 vacatures voor jongeren.