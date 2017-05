Brand in garagebox Lisse, niet reagerende bewoner hangt uit raam

Foto: Flashlight Fotografie

LISSE - Een bijzonder voorval voor de hulpdiensten in Lisse, zaterdagavond. De bewoner van een huis aan de 3e Poellaan die uit zijn raam hangt en nergens op reageert, terwijl de brandweer een brandje blust in een naastgelegen garagebox. Een paar seconden later is de man verdwenen.

Voor de brandweer was het reden genoeg om in de woning te gaan kijken, waar de bewoner inderdaad lag. 'Hij was op dat moment niet aanspreekbaar', zegt een woordvoerster van de brandweer. 'Maar later kwam hij toch wel weer bij.' De man is daarna naar het ziekenhuis gebracht.



De brand in de garagebox bleek in een aanhanger te woeden. En doordat de oorzaak daarvan niet duidelijk is, heeft de politie een onderzoek ingesteld.



Bijkomen



Berichten over brandweerlieden die tijdens de hulpverlening niet goed zouden zijn geworden, zijn volgens de woordvoerster onjuist. 'De persoon die ze uit het huis hebben moeten tillen was nogal zwaar. Dus de collega's moesten daarna letterlijk even bijkomen.'