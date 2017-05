Gewonde bij brand in Katwijk

KATWIJK - In een flat aan de Parnassia in Katwijk heeft zondagochtend vroeg brand gewoed. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is inmiddels onder controle. Even voor 6.00 uur ontstond brand in een appartement op de zesde verdieping van de flat. 'Er was ontzettend veel rook', zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer vond in het appartement één bewoner, deze is naar het ziekenhuis gebracht.Een aantal omliggende appartementen is tijdelijk ontruimd geweest. Deze bewoners zijn weer terug naar hun woning. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.