Politieauto ramt bestelbusje bij achtervolging

Politieauto ramt bestelbus bij achtervolging- Foto: Facebook Politie Leidschendam-Voorburg

Bij een huis in de Van Heurnstraat in Voorburg zagen buurtbewoners in de nacht van zaterdag op zondag mensen spullen in een bestelbusje laden. Gealarmeerde agenten zagen het busje wegrijden en zetten de achtervolging. Tijdens de achtervolging sprong een 33-Hagenaar uit de auto. Hij ging ervandoor, maar agenten wisten hem snel op te pakken.Het busje reed verder met de politie achter zich aan. Na een wilde achtervolging door Voorburg, Rijswijk en Den Haag - waarbij de politie het busje ramde ,- werd het voertuig op de Nassaukade klem gereden. De bestuurder, een 27-jarige Hagenaar werd opgepakt.In het huis waar de bus vertrok vonden agenten een hennepkwekerij met 500 planten. Een paar straten verder, in de Van Alphenstraat, hield de politie een derde verdachte aan, een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.De politie laat weten dat de dienstauto het rammen niet heeft overleefd.