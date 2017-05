LIVEBLOG Leiden Marathon: Voldoening bij de hardlopers

Foto: Omroep West

LEIDEN - Tienduizenden hardlopers gaan zondag de uitdaging om het beste uit hunzelf te halen tijdens de Leiden Marathon. Om 10.30 uur is het evenement van gestart in de Breestraat met de marathon en de halve marathon. Later volgden de KidsRun en de 10 kilometer.





Hier draait het allemaal om: KidsRun zorgt voor blije gezichten:



De hardlopers gebruiken natuurlijk veel energie. Deze dames zorgen voor een lekkernij en extra power.





Voor de start werd Leidenaar Aad van der Luit herdacht. Het voormalige raadslid overleed vorige week donderdag.





