Roemenen met auto vol gestolen spullen opgepakt

DELFT - Bij een grote politieactie zijn deze week vier Roemenen opgepakt op de A13 bij Delft. De drie mannen en een vrouw hadden gestolen spullen in hun auto.

De politie hield deze week een actie tegen rondtrekkende criminele bendes. In het hele land werden meer dan zestig mensen gearresteerd. Het gaat onder andere om winkeldieven, drugshandelaren en mensen met vervalste identiteitsbewijzen, meldde de politie zondag.De mannen en vrouw in Delft hadden in hun auto gestolen dure merkkleding, cosmetica en parfums.Omdat de bendes internationaal opereren werkte de politie hierbij nauw samen met Roemeense, Duitse en Belgische collega's. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden controles uit op snelwegen, parkeerplaatsen en in treinen. Bij controles van personen konden de agenten direct via een speciaal ontworpen app de systemen van Europol en betrokken landen raadplegen.