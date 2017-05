Kwartfinale eindstation voor Brouwer en Meeuwsen in Rio de Janeiro

Alexander Brouwer in Klagenfurt. (Foto: FIVB)

DEN HAAG - Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben in Rio de Janeiro niet opnieuw succes kunnen behalen. Vorig jaar pakte het duo tijdens de Olympische brons in Brazilië. Dit keer moesten de Haagse beachvolleyballers bij het toernooi uit de World Tour in de kwartfinale hun meerdere moeten erkennen in de Amerikanen Theo Brunner en Casey Patterson. Het verschil tussen de twee teams was klein: 21-18, 26-28 en 13-15.

Brouwer en Meeuwsen eindigden zo als vijfde bij het Zuid-Amerikaanse toernooi. Het volgende evenement voor de Nederlandse beachvolleyballers is over anderhalve week in Moskou. Bij de vrouwen waren de deelnemende Nederlandse teams in Rio de Janeiro al eerder uitgeschakeld.





Door: Redactie Correctie melden