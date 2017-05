Indrukwekkende minuut stilte voor Aad van der Luit

Condoleance Aad van der Luit (Foto: Omroep West)

LEIDEN - Leidenaar Aad van der Luit is voor de marathon en halve marathon in Leiden met een indrukwekkende minuut stilte herdacht. 'Leiden verliest met Aad een vader van de sport. Aad, Leiden houdt van je. We gaan je missen vriend', vertelde zijn aangenomen zoon voor de start.





Van der Luit overleed vorige week op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. De markante Leidenaar was een bekendheid in zijn stad. Hij was D66-raadslid en jarenlang directeur van het Leidse Sportbedrijf. Ook heeft hij meegeholpen met het organiseren van het kindergedeelte van Leiden Marathon

