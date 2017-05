Opnieuw kunstwerk Beelden in Leiden vernield

LEIDEN - De openluchttentoonstelling Beelden in Leiden is nog maar net geopend, of er is al een beeld vernield. Een kunstwerk van Ruben Mols is zaterdagavond flink toegetakeld.

Het beeld was een werk van houten latjes die samen een figuur vormden, erop zaten witte handjes. Er is weinig meer van over. De handjes zijn eraf gehaald en de latjes zijn bijna allemaal weg. Volgens Herman Scholten van Beelden in Leiden hebben buurtbewoners nog ingegrepen. 'Het waren twee jongens van zo'n 15 jaar oud. Ze renden weg, dus ze hebben ze niet kunnen vast houden.'Hij vindt het erg vervelend dat het is gebeurd. 'We weten dat kunst in de openbare ruimte kwetsbaar is, maar het is jammer dat mensen er niet met hun handen vanaf kunnen blijven.'Het is niet de eerste keer dat Beelden in Leiden te maken heeft met vandalisme. 'Er is elk jaar wel wat vernield.' Twee jaar geleden werd een beeld van kunstenaar Twan Berendsen toegetakeld . 'Ik moet met droevig hart zeggen dat we er aan gewend zijn geraakt, maar het is nooit leuk.'Beelden in Leiden staat dit jaar in het teken van kunststroming De Stijl. De openluchttentoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht is nog tot en met 6 augustus te zien.