Hoofdact Leiden Marathon prooi voor Italiaan

LEIDEN - Ahmed El Mazoury heeft de 10 kilometer tijdens de Leiden Marathon op zijn naam geschreven. De Italiaan passeerde na een spannende finish als eerste in een tijd van 28 minuten en 30 seconden. Hagenaar Khalid Choukoud liep de afstand in 30 minuten en 29 seconden. Bij de vrouwen greep Elizeba Cherono uit Roosendaal de zege.

De marathon werd gewonnen door de Ethiopiër Kahsay in een tijd van 2.18.50. Bij de vrouwen was zijn landgenote Jemila Wortesa Shure in 2.37.31.De halve marathon bij de mannen werd een prooi voor de Belg Kjell de Hondt. Mariska Brittijn uit Zoetermeer kwam als eerste over de streep bij de vrouwen.