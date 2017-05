Meerdere gewonden bij vechtpartij in Den Haag

DEN HAAG - Bij een vechtpartij in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde op de hoek van de Vaillantlaan met de Hoefkade. Drie verdachten zijn opgepakt, twee zitten er nog vast.

'Er zijn over en weer klappen gevallen', zegt een woordvoerder van de politie. Een aantal mensen heeft zich volgens hem laten behandelen in het ziekenhuis.Het is niet bekend wat de aanleiding van de vechtpartij was. De verdachten worden verhoord.