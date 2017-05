Free a Girl zamelt 400.000 euro in tijdens Week tegen Kinderprostitutie

Zanger Thomas Berge met cheque van 411262 euro | Foto: Free a Girl

DEN HAAG - De organisatie Free a Girl heeft met de actie Lock me up deze week ruim 400.000 euro opgehaald. De opbrengst werd bekendgemaakt tijdens het eindfeest van de Week tegen Kinderprostitutie bij Moodz in Delft, één van de locaties die deelnam.

Met de actie zet de organisatie zich in om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te krijgen. Tijdens de actieweek hebben ruim deelnemers zich 12 uur lang vrijwillig laten opsluiten in kleine hokjes. Onder hen waren ook de zangers Thomas Berge en Niels Geusebroek en nieuwslezer Hannelore Zwitserlood.



Directeur Evelien Hölsken van Free a Girl is trots met de opbrengst van 411.262,30 euro: 'Geweldig dat we dankzij de inzet van al die betrokken mensen nog meer meisjes uit de kinderprostitutie kunnen bevrijden en de meisjes een nieuwe toekomst kunnen geven. Een meer dan geslaagde eerste editie van de Week tegen Kinderprostitutie.'