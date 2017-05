Thomas Verheydt kopt MVV stap dichterbij eredivisie

DEN HAAG - MVV Maastricht heeft de laatste ronde bereikt van de play-offs om promotie/degradatie dankzij Thomas Verheijdt. De Hagenaar scoorde diep in blessuretijd de winnende goal tegen SC Cambuur. In Leeuwarden werd het 2-1.

Martijn Barto, invaller bij Cambuur, had de thuisploeg in de 58ste minuut op voorsprong gebracht. De Friezen raakten daarna echter de controle kwijt over de wedstrijd en verdediger Steven Pereira van MVV trok tien minuten voor tijd de stand gelijk: 1-1.Aangezien de eerste wedstrijd in Maastricht in 1-1 was geëindigd, leek een verlenging in de maak. Maar in de extra tijd besliste Verheijdt alsnog anders. MVV strijdt in de finale van de play-offs met streekgenoot Roda JC om een plek in de eredivisie voor komend seizoen.Verheydt maakte in 2015 de overstap van IJsselmeervogels naar Scheveningen. Lang bleef hij daar niet, omdat MVV de aanvaller een aanbieding deed. Verheydt besloot op het aanbod in te gaan en staat een kleine twee jaar later voor de laatste drempel naar de eredivisie.