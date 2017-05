Schapendrijven op hoog niveau in Pijnacker

Schapendrijven (Foto: Jan Passchier)

PIJNACKER - Wedstrijdje schapendrijven is van oudsher een boeren tijdverdrijf. Het is tegenwoordig een sport op hoog niveau. Wie kan het beste z'n hond aansturen? In Pijnacker waren zondag de kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap schapendrijven aan de gang. De deelnemers waren fanatiek en bloedserieus.

Met commando's en fluitsignalen sturen de deelnemers hun bordercollie aan, die vijf schapen over een moeilijk parcours moet leiden. De schapen willen eigenlijk terug naar hun kudde en de hond wil de schapen het liefst naar hun baas brengen. Maar dat mag niet: organisator Bart Dekker legt uit dat ze in zo recht mogelijke lijnen het parcours moeten lopen.



Het schapendrijven is van origine een Engelse sport, maar Nederland speelt inmiddels op wereldniveau mee. Vorig jaar werd een Nederlander Europees kampioen.



Contact met je hond



'Het mooie van deze sport vind ik het contact met je hond. Ik heb iets bedacht wat hij uitvoert en hij drijft de schapen de goede kant op', zegt deelnemer Ellen van der Zweep. 'Ik vind het contact ontroerend tussen de honden en deelnemers.'



Eind augustus zijn de Europees kampioenschappen in Noorwegen.