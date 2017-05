Duizenden bijen in Haagse tramtunnel

Duizenden bijen in de tramtunnel | Foto: Robert John Henderson Duizenden bijen in de tramtunnel | Foto: Robert John Henderson Duizenden bijen in de tramtunnel | Foto: Robert John Henderson Duizenden bijen in de tramtunnel | Foto: Robert John Henderson Duizenden bijen in de tramtunnel | Foto: Robert John Henderson

DEN HAAG - Een zwerm bijen is zondag neergedaald op de rand van een roltrap in de tramtunnel in het centrum van Den Haag. Het ging om duizenden bijen.

Een imker van de Imkervereniging Den Haag heeft de zwerm weggehaald. Hij zocht de koningin van de zwerm en zette die in een bijenkast. De andere bijen volgden haar daarna ook de kast in.



Het is niet duidelijk waar het bijenvolk vandaan kwam. Volgens een woordvoerder van de Imkervereniging is het normaal dat bijenkolonies zich opsplitsen als ze erg groot worden en dan op zoek gaan naar een nieuwe plek. Ze kunnen enkele kilometers afleggen.



Door: Redactie Correctie melden